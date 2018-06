Três homens são feridos a tiros em clube noturno de Paraty, no Rio

RIO – Três homens foram feridos a tiros na madrugada deste domingo, na porta de um clube noturno de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Duas das vítimas são policiais militares que estavam de folga.

Segundo informações do 33º Batalhão da Polícia Militar, de Angra dos Reis, os feridos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento Paraty. Um dos policiais passou por cirurgia e seu estado de saúde é estável. O outro policial ainda passava por procedimento cirúrgico. Não há informações até o momento sobre o terceiro ferido.

A casa noturna "The Secret Club" divulgou nota oficial no perfil da boate em uma rede social para esclarecer as circunstâncias do crime. O comunicado diz que um homem armado disparou vários tiros na porta do clube, sem motivo aparente. Três pessoas que estavam na área externa da boate foram feridas, incluindo funcionários. Os tiros provocaram pânico entre os que passavam pelo local. A ocorrência foi registrada na 167ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso.

Leia a íntegra da nota:

“NOTA DE ESCLARECIMENTO

A casa noturna ‘The Secret Club’, vem a público esclarecer à respeito do ocorrido na manhã deste domingo na área externa do nosso estabelecimento.

Um meliante chegou armado na porta do club, disparando vários tiros sem motivo algum, e alvejando 3 pessoas, incluíndo funcionários, causando pânico em quem estava na rua trabalhando, ou apenas de passagem!

O estabelecimento prestou toda a assistência aos feridos, encaminhando os mesmos ao hospital de Paraty!

Estamos disponibilizando as imagens de nossas câmeras de segurança para que a polícia Cívil e Militar, faça as investigações, e que os responsáveis sejam identificados e presos!!

Fica aqui a nossa revolta com a violência que teima em tirar a nossa paz, e o sossego dos nossos filhos.

Que o eterno nos cubra com a sua sabedoria.

Att. The Secret Club”