Três pessoas ficam feridas durante tumulto na Central do Brasil

RIO - Um tumulto no fim da noite desta sexta-feira, 13, deixou pelo menos três pessoas feridas na Estação Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. Às 23h55, alguns passageiros que estavam no local se irritaram com a demora para chegada dos trens e se envolveram em uma discussão com agentes da SuperVia, a concessionária responsável pelo sistema de trens do Rio. Há relatos de disparos por armas de fogo. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal Souza Aguiar e liberados em seguida.

De acordo com a empresa, o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foi acionado para conter a confusão e os envolvidos foram levados para a 4ª Delegacia de Polícia (Centro), que investiga o caso.

Segundo a Polícia Civil, foi realizado um registro de ocorrência de lesão corporal e disparo por arma de fogo. Os policiais vão solicitar imagens de câmeras de segurança no local. A polícia também vai colher depoimentos de testemunhas que estavam na estação. O número de envolvidos na confusão não foi informado pela 4ª DP.