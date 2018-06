Três pessoas são assassinadas em bar na zona norte do Rio

RIO - Três pessoas foram mortas em um assalto, na noite desta quinta-feira, 11, no bairro do Riachuelo, na zona norte do Rio de Janeiro. As vítimas foram dois amigos, um homem e uma mulher, que comemoravam a formatura no curso de Direito em um bar. Um dos assaltantes também morreu, atingido por um tiro de origem ainda não identificada.

Os criminosos efetuaram os disparos quando um dos clientes do bar se assustou com o assalto e fez um movimento brusco, de acordo com testemunhas. Os criminosos teriam chegado ao local em uma motocicleta.

Manoel Luís da Silva, de 35 anos, e Kelly Costa Araújo, de 32, foram atingidos na cabeça e nas costas, respectivamente. Eles chegaram a ser levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também zona norte, onde morreram. O assaltante morto, de 15 anos, foi atingido quando tentava fugir, ao abordar um táxi.

As investigações estão sob responsabilidade da Divisão de Homicídios da Capital, da Polícia Civil. De acordo com a delegada Patrícia Aguiar, foi feita perícia no local.

O dono do bar, funcionários e frequentadores já foram ouvidos.

"Os agentes realizam diligências em busca de imagens de câmeras de segurança instaladas na região e de um taxista que seria vítima da tentativa de roubo, para obter mais informações", informou a Polícia Civil, em nota.

Botafogo. Na manhã desta sexta-feira, 12, um assalto no bairro de Botafogo, zona sul do Rio, deixou três pessoas feridas. O crime aconteceu quando dois criminosos, que estavam em um carro roubado, trocaram tiros com policiais militares na Rua Muniz Barreto, esquina com a Rua Marquês de Olinda. Os dois bandidos e um homem de 63 anos, que passava no local, foram baleados. Atingido em uma perna, o homem está internado no Hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul.