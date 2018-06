Três pessoas são baleadas na Via Dutra, no Rio Um homem e duas mulheres foram baleados na Rodovia Presidente Dutra depois de saírem de uma casa de shows em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Os três seguiam de carro para Belford Roxo quando foram ultrapassados por outro automóvel dirigido por uma mulher. Uma pessoa que estava no banco do carona atirou nove vezes contra o carro das vítimas. O homem baleado foi ferido na clavícula e no antebraço esquerdos e levado para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Uma das mulheres foi atingida nas costas e a outra, em uma das mãos. Ambas foram levadas para o Hospital Jorge Júlio Costa Santos, em Belford Roxo. Depois, todos foram transferidos para hospitais particulares. "Ainda não sabemos se foi assalto ou se o ataque foi motivado por alguma briga na casa de shows. Mas a investigação cabe à Polícia Civil", afirmou o inspetor André Azevedo, relações-públicas da Polícia Rodoviária Federal.