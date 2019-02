Três policiais e motorista de caminhão são baleados durante assalto na Avenida Brasil

RIO - Três policiais militares e um motorista de caminhão foram baleados durante uma tentativa de assalto ocorrida na Avenida Brasil, principal via de acesso ao Rio de Janeiro, por volta das 12h30 desta quarta-feira, 6. Nenhum dos quatro feridos corre risco de morte. Os criminosos fugiram. Até as 19h30, só um deles havia sido identificado, mas não localizado. Por conta do tiroteio, que provocou pânico entre motoristas e passageiros, a Avenida Brasil chegou a ser interditada nos dois sentidos durante mais de dez minutos.

Quatro criminosos renderam os ocupantes de um caminhão de carga nas imediações da Avenida Brasil e obrigaram o motorista a seguir dirigindo pela via. Parte do grupo permaneceu no caminhão e outra parte escoltava o veículo ao longo do trajeto.

Policiais militares do 22º Batalhão (Maré) constataram o assalto e tentaram abordar os criminosos que estavam no carro da escolta, quando eles trafegavam pelas imediações da sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os ladrões reagiram e houve intensa troca de tiros. Policiais do Batalhão de Choque, que passavam pela Avenida Brasil, também se envolveram. Nesse momento é que o motorista do caminhão e três policiais foram baleados. Os PMs foram atendidos no Hospital Central da PM, no Estácio (região central do Rio). Segundo a PM, dois deles estão fora de perigo e o terceiro inspira cuidados porque foi atingido por estilhaços no olho.

#PercursoSeguro A @PMERJ também está na Av. Brasil, um dos principais logradouros da cidade do Rio de Janeiro. #UPPArará na passarela 5 da Av. Brasil - pista sentido centro. pic.twitter.com/CfmLs7Xnpd — PMERJ (@PMERJ) 6 de fevereiro de 2019

O motorista do caminhão, José Luiz Di Stefano, de 62 anos, foi atingido no tórax e de raspão na perna. Ele está internado no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador (zona norte). Os criminosos roubaram mais um carro e duas motos e conseguiram fugir com esses veículos.