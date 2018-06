Três são feridos por balas perdidas em frente a shopping no Rio

Dois homens e uma mulher foram atingidos por balas perdidas em um ponto de ônibus em frente ao Norte Shopping, no Cachambi, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite deste domingo, 23. Eles foram internados e não correm risco de morte. A Polícia Militar informou que ocorria uma troca de tiros entre criminosos e PMs na região da Avenida Dom Helder Câmara, onde as vítimas foram baleadas.

O grupo de bandidos havia assaltado uma pizzaria na Rua José Bonifácio e, ao tentar fugir em um carro, foi perseguido por uma viatura. Os criminosos acabaram batendo o veículo e seguiram atirando, a pé, em direção aos policiais. Eles conseguiram fugir no momento em que os feridos eram resgatados.

