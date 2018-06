Três suspeitos de assaltar casa de Zelito Viana são presos

RIO - Três suspeitos de assaltar a casa do cineasta Zelito Viana e outras residências na Rua Senador Pedro Velho, no bairro Cosme Velho, na zona sul do Rio de Janeiro, foram presos na noite desta quinta-feira, 27. Eles foram reconhecidas por três vítimas dos roubos que aconteceram na última sexta-feira, 21.

Contra Romário Cosme de Assis, de 21 anos, Humberto Cosme de Assis, de 18, e Rafael Vicente Ferreira, de 21, foram expedidos mandados de prisão temporária por roubo qualificado, corrupção de menores e organização criminosa. A ação foi realizada por policiais da 9ª Delegacia de Polícia (Catete), do 2º Batalhão de Polícia Militar (Botafogo) e da Unidade de Polícia Pacificadora do Cerro Corá.

O assalto de sexta foi a segunda vez em quatro meses que a casa do cineasta foi invadida por assaltantes. Ele, a mulher, a produtora Vera de Paula e duas amigas foram feitas reféns por cinco homens armados que depois fugiram com objetos de valor encontrados na casa, como televisões, celulares, câmeras fotográficas, filmadoras, roupas e garrafas de bebida.