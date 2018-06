Três suspeitos de matar policial são presos no Rio

RIO - Três suspeitos de matar o policial militar Samir da Silva Oliveira, no início da noite de sexta-feira, 11, foram presos na noite de sábado, 12, no Méier, na zona norte do Rio.

Hélio Rafael Alves de Souza, de 29 anos, Jamerson Gonçalves de Andrade, de 30, e Lizien Francisco da Silva Alves, de 32 anos, foram detidos por policiais militares do 3º Batalhão (Méier), da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins e da Operação Méier Presente.

Com base em depoimentos de testemunhas e perícias realizadas no local do crime, a Polícia Civil indiciou os três pelo homicídio do policial e por receptação de veículo roubado. Souza estava com uma pistola com a numeração raspada e por isso também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

O soldado Oliveira trabalhava na UPP São João, no Engenho Novo, zona norte do Rio, e foi baleado na cabeça por volta das 18h30 de sexta-feira, na Rua 24 de Maio, no Méier, quando abordou os ocupantes de um carro que havia sido roubado. Os ocupantes do carro fugiram.

O policial chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto era atendido no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.