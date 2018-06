Troca de tiros com polícia deixa 4 mortos acusados de tráfico

Quatro homens acusados de assaltos e tráfico de drogas morreram baleados numa troca de tiros com a polícia na madrugada deste domingo. O confronto ocorreu nas proximidades da linha férrea do ramal de Deodoro, na zona oeste do Rio. De acordo com informações da Polícia Militar, os homens, da Favela da Palmeirinha, estariam praticando assaltos na região. Os homens foram levados para o Hospital Carlos Chagas, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles, foram apreendidas granadas, armas, pedras de crack e papelotes de cocaína.