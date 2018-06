Troca de tiros entre polícia e bandidos mata 6 no Rio

Uma operação da Polícia Civil resultou na morte de seis criminosos nas favelas do Jacarezinho e da Mangueira, ambas na zona norte do Rio. A ação policial começou na madrugada desta quarta-feira, 30, quando policiais entraram nas favelas para reprimir tráfico de drogas, roubo e furto de automóveis. Os agentes foram recebidos a tiros. Seis criminosos foram mortos, e seis suspeitos foram presos. Outras Informações levaram à Policia a interceptar os criminosos que fugiam em uma Pajero roubada, da favela do Jacarezinho para a Mangueira. Os mortos ainda não foram identificados. Segundo as primeiras informações, 15 pessoas já foram detidas na operação que seis delegacias especializadas, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, realizam na favela do Jacarezinho, zona norte do Rio. Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra Propriedade Imaterial (anti-pirataria) estouraram dois depósitos de falsificação de cerveja. Os suspeitos compravam cervejas de marcas mais baratas e trocavam os rótulos e as chapinhas para as marcas Skol, Brahma e Antarctica. Cerca de 600 engradados, muitos deles já falsificados, foram encontrados. Durante o dia, o governo estadual chegou a divulgar que a operação havia matado nove criminosos. Mas, no final do dia a polícia admitiu que havia errado nas contas.