Túnel Acústico é parcialmente liberado e estado de alerta cai para nível dois

O Túnel Acústico Rafael Mascarenhas foi liberado no sentido São Conrado, e a cidade do Rio de Janeiro voltou ao estágio de atenção à 0h30 deste domingo, 19. De acordo com o Centro de Operações do Rio, equipes da prefeitura continuam atuando no túnel, que segue interditado no sentido Lagoa e na Avenida Niemeyer.

O estágio de atenção é o segundo nível em uma escala de três. Isso significa que um ou mais incidentes impactam pelo menos uma região, provocando reflexos relevantes na mobilidade. A cidade estava em estágio de crise desde as 12h35 da sexta, dia em que parte da estrutura desabou.

A previsão é que o tempo esteja nublado e haja chuva moderada na cidade neste domingo.

Na madrugada de sexta para sábado, equipes da prefeitura trabalharam na limpeza e remoção das peças de concreto para liberar a via.

Em vídeo publicado pela prefeitura do Rio, o prefeito Marcelo Crivella foi ao túnel na manhã do sábado e afirmou que a limpeza da via já foi concluída. O trabalho a ser realizado então seria o de escoramento de uma coluna e prevenção contra novos deslizamentos de terra da encosta.