Turista francês perdido há sete dias em mata na região serrana do Rio é encontrado consciente

Após cinco dias de buscas, o turista francês Marc Meslin, de 22 anos, foi encontrado consciente na terça-feira, 7, na área conhecida como Vale da Morte, entre os municípios de Petrópolis e Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

Ele foi localizado por equipes do Corpo de Bombeiros, integrantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Federação de Esportes de Montanha do Estado.

As buscas no Parque Nacional da Serra dos Órgãos começaram na sexta-feira e contaram com ajuda de bombeiros de cinco unidades operacionais (Grupamento de Teresópolis, de Petrópolis, do Alto da Boa Vista, de Magé, e do Grupamento de Operações Aéreas), além de cães da corporação.

Encontrado lúcido, Meslin foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em um local de difícil acesso. Ele saiu para fazer uma trilha sozinho no dia 1.º, mas o primeiro contato feito por ele, pelo celular, aconteceu apenas dois dias depois, quando as buscas foram iniciadas. A vítima ficará em observação em uma unidade hospitalar da região serrana. / Agência Brasil