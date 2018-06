Turista vietnamita é esfaqueada em assalto no centro do Rio

RIO - A turista vietnamita Tran Vu Ha, de 39 anos, foi esfaqueada numa tentativa de assalto no Centro do Rio neste domingo, enquanto passeava com um amigo. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM), três adolescentes participaram da ação, abordando os turistas perto da sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), na Praça XV.

A turista foi atendida no Hospital Municipal Souza Aguiar, também no centro do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima está internada, lúcida e em estado estável, fora de perigo, mas sem previsão de alta. Não foi preciso passar por cirurgia.

Tran Vu Há foi socorrida por seguranças do Paço Imperial, marco histórico do Centro onde funciona um museu. Acionados, policiais militares conseguiram apreender os três adolescentes. Na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), o amigo da vítima reconheceu um dos assaltantes, segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil.

Os assaltos têm sido frequentes nas ruas do centro do Rio. No início do mês, o “Jornal Nacional”, da TV Globo, mostrou imagens de um homem sendo esfaqueado próximo à esquina da Avenida Rio Branco, a principal via do Centro, com a Rua Sete de Setembro.

Após a divulgação das imagens, a PM anunciou um reforço no policiamento no Centro. Além do aumento do número de agentes, com carros estacionados nas esquinas da Rio Branco, os policiais passaram a fazer rondas a cavalo e de bicicleta. O policiamento reforçado tem sido mantido desde então.