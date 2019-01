Ucraniano é esfaqueado em assalto no Rio

RIO - O ucraniano Alexander Bubenchikov, de 30 anos, foi esfaqueado no ombro e numa perna durante uma tentativa de assalto na Lapa, na região central do Rio, na última segunda-feira, 7. Ele recebeu atendimento médico e já está recuperado. Os assaltantes fugiram com dinheiro e objetos pessoais da vítima, e não haviam sido identificados nem presos até a noite desta quinta-feira, 10.

Bubenchikov, que é mergulhador e campeão mundial de mergulho livre em piscina, chegou ao Rio no dia 3 e vai ficar até o dia 20. No dia 7 ele visitou a escadaria Selarón, ponto turístico da Lapa, e em seguida foi até os Arcos. Ali foi abordado por três assaltantes - pelo menos dois deles armados com facas.

Bubenchikov foi ameaçado até em inglês. Segundo ele, um dos assaltantes afirmou, em inglês, que iria matá-lo. Um dos criminosos desferiu dois golpes com a faca, e em seguida o trio fugiu com o celular, a carteira e a mochila da vítima. O ucraniano pediu auxílio a um taxista, que o levou de graça ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro.

Consciente, o atleta foi atendido, levou pontos e recebeu alta no mesmo dia. “Eu gostaria realmente de voltar, mas penso que não voltarei enquanto estiver tão perigoso”, afirmou o ucraniano, que sonhava conhecer o Rio e se assustou com a violência.