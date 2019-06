UFRJ terá reitora mulher pela primeira vez na história

A professora Denise Pires de Carvalho foi nomeada pelo presidente Jair Bolsonaro como a nova reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A nomeação foi assinada nesta sexta-feira, 31, mas a publicação foi oficializada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 3.

O decreto também nomeou reitores os seguintes professores: Gleisson Alisson Pereira de Brito para aa Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), Tiburtino Leite para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) e Ricardo Luiz Lange Ness para a Universidade Federal do Cariri (UFCA).

Vencedora da lista tríplice enviada pela comunidade acadêmica ao governo federal, ela será a primeira mulher a assumir o cargo máximo da história da universidade.

O mandato tem duração de quatro anos. A transmissão do cargo do atual reitor Roberto Leher para a futura gestão será feita no dia 8 de julho.

Perfil

Denise é professora do Instituto de Biofísica da UFRJ. Ela dá aula nos cursos de graduação da área da saúde e nos programas de pós-graduação em Medicina (Endocrinologia) e Ciências Biológicas-Fisiologia da universidade.

Médica formada pela UFRJ com diploma cum laude (coeficiente de rendimento acumulado acima de 8), possui mestrado e doutorado em Ciências Biológicas (Biofísica), ambos pelo IBCCF, da própria instituição.

Pós-doutora pelo Hôpital de Bicêtre (França) e pela Universitá Degli Studi di Napoli (Itália), a futura reitora foi orientadora na turma fora de sede da da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e no mestrado profissional da UFRJ para formação científica de professores de Biologia.

Já foi diretora e vice-diretora do Instituto de Biofísica, coordenadora acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação, além de diretora adjunta de graduação e também de pós-graduação.