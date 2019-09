'Uma criancinha foi embora por causa da irresponsabilidade do polícia', diz motorista

RIO - O motorista da Kombi em que a menina Ágatha Vitória Sales Félix, de 8 anos, estava quando foi baleada e morta na última sexta-feira, 20, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, voltou a afirmar que o tiro partiu de um policial militar e que não havia tiroteio no momento do crime.

"Uma criancinha foi embora por causa da irresponsabilidade do polícia", afirmou o motorista, que ainda não teve o nome identificado. "Não houve tiroteio."

"Uma criancinha foi embora por causa da irresponsabilidade do polícia"

Ele prestou depoimento por cerca de duas horas e meia na Delegacia de Homicídios da Capital na manhã desta terça-feira, 24. Foi o segundo depoimento do condutor.

A Kombi, que foi periciada, permanece estacionada na delegacia. É possível ver a marca da bala no banco traseiro do veículo.

No enterro de Ágatha, no domingo, 22, o motorista já havia afirmado que a bala partiu da polícia. Essa também é a versão de familiares e testemunhas.

