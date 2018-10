União cede terreno para construção de laboratórios do Museu Nacional

SÃO PAULO - O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão anunciou nesta quarta-feira, 17, que irá ceder um terreno de 49,3 mil metros quadrados para a construção de laboratórios de pesquisa e centro de visitação do Museu Nacional, destruído no incêndio do início de setembro. O terreno está localizado em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo a pasta, a área também será dividida com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que ficará com um espaço de 10 mil metros quadrados. O terreno está liberado e aguarda o trâmite do processo de cessão de uso de imóvel da Superintendência do Patrimônio da União no Rio de Janeiro (SPU-RJ).

A construção dos laboratórios e do centro de visitação será viabilizada por meio de convênio técnico entre o Museu Nacional e o TJRJ. Recursos do Fundo de Penas Pecuniárias do tribunal serão utilizados para a compra de contêineres, hoje orçados em R$ 2,2 milhões.

Segundo o Museu, os laboratórios terão prioridade na construção para agilizar a retomada das atividades dos pesquisadores. Em seguida, deverá ser construído o centro de visitantes, para abrigar os cerca de 20 mil alunos que visitavam o museu anualmente.