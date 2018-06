Unidos da Tijuca arrasa no desfile das campeãs

A Unidos da Tijuca deu novo show na Marquês de Sapucaí durante o desfile das campeãs do carnaval do Rio. Levou ao Sambódromo um outro truque de ilusionismo, cujo protagonista foi seu próprio carnavalesco, Paulo Barros. Logo na comissão de frente, ele entrou numa pequena caixa móvel vestido com roupas pretas e em dois segundos deixou o local todo de branco. Na sua frente, seis bailarinas repetiam a troca de fantasias em segundos, dentro de tubos de tecido ou sob um pano que cobria o grupo na passarela.

A escola fechou o desfile já na madrugada de ontem sob aplausos, embora não se ouvisse o grito de "É campeã!" dos setores populares da arquibancada. Barros, o mais requisitado para fotos e entrevistas antes e depois do desfile, enfim se emocionou com o título. Na apuração, quarta-feira, com o resultado, ele se mostrou mais contido. Ontem, disse que a "ficha caiu". "Chorei muito hoje (ontem), percebi a dimensão de tudo o que fizemos."

A escola fez um trabalho notável de recuperação dos carros alegóricos e de fantasias e mais uma vez ofuscou as agremiações que passaram antes pela Sapucaí - Mangueira, Salgueiro, Vila Isabel, Beija-Flor e Grande Rio, pela ordem. "O Paulo Barros vai continuar conosco até quando ele quiser. Ele é quem dá as cartas", afirmou o presidente da Tijuca, Fernando Horta. Ele disse que o carnaval da Tijuca custou R$ 8 milhões e não quis adiantar qual será o enredo para 2011. "Com o título, quebramos uma barreira, a partir de agora todos vão nos ver como uma escola grande."

O casal de coreógrafos da comissão de frente da Tijuca, Priscila Mota e Rodrigo Neri, mais uma vez manteve o segredo da troca de roupas das bailarinas, a grande sensação do carnaval carioca de 2010. "Foram três meses de ensaios exaustivos. Agora quero descansar", comentou Rodrigo, irritado com o número de penetras na avenida durante o desfile da escola - eram centenas.