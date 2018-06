UPPs são atacadas no Complexo do Alemão e em Vila Isabel

RIO - Duas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) foram atacadas na manhã deste domingo, 5, no Rio de Janeiro. No Complexo do Alemão, na zona norte, policiais que faziam o patrulhamento do Largo do Bulufa foram alvo de bandidos por volta das 8h, informou a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP). Outras UPPs do complexo enviaram reforços para o local e houve troca de tiros. Ninguém foi preso e não há informações de feridos.

A outra ocorrência aconteceu na UPP Macacos, em Vila Isabel, também na zona norte. Uma base avançada da UPP instalada em um contêiner na localidade do Cruzeiro e uma viatura da Polícia Militar foram baleadas. Segundo o comando da UPP o policiamento foi intensificado e estão sendo realizadas buscas na região. Também não há notícia de feridos.