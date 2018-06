Vazamento de água forma 'piscinão' na zona norte do Rio

RIO - Um vazamento de grandes proporções atinge o bairro de Bonsucesso, Zona Norte do Rio. Um "piscinão" se formou na altura da Praça das Nações, prejudicando o trânsito na região. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) informou que uma equipe começou a fazer reparos no local e que o registro de água já foi desligado, mas ainda não tem conhecimento do que causou o vazamento ou do tempo que será necessário para o escoamento da água.

Equipes da CET-Rio também estão no local para orientar motoristas. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, há interdição na rua Dona Isabel, no sentido Ramos. Funcionários da Comlurb também se encontram na via.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;