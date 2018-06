Veja outros acidentes de trem no Brasil e no mundo O choque entre dois trens em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, deixou pelo menos oito mortos 40 feridos nesta quinta-feira, 30.Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, um trem que vinha em alta velocidade, repleto de passageiros, bateu em outro que estava parado. Pelo menos 850 pessoas utilizavam o trem no momento do acidente. Veja abaixo outros acidentes de trem no Brasil e no mundo: 20 de agosto de 2007- Rio Grande do Sul, Brasil Um trem atingiu o carro do deputado federal Claudio Diaz (PSDB-RS), que viajava pela BR-392, de Rio Grande (RS) para Porto Alegre (RS), com asua filha e um assessor. O carro foi atingido na lateral direita quando atravessava uma linha de trem. Dias substituirá Julio Hedecker, vítima do acidente da TAM. 2 de agosto de 2007- República Democrática do Congo Cerca de 100 mortos e 200 pessoas ficaram feridas após um acidente de trem em uma área remota na República Democrática do Congo. 5 de maio de 2007- Austrália Pelo menos dez pessoas morreram após a colisão entre um trem e um caminhão no sudeste da Austrália, no mais grave acidente ferroviário no país em 30 anos. O acidente foi o mais grave desde 1977, quando 83 morreram após o descarrilamento de um trem que se chocou contra uma ponte , perto de Sydney. 21 de agosto de 2006- Egito No pior acidente ferroviário no Egito desde 2002, dois trens colidiram no norte de Cairo e deixou pelo menos 58 pessoas mortas e 143 feridas,. 25 de março de 2006- Fortaleza, Brasil Nove pessoas morreram e 20 ficaram feridos no acidente envolvendo um trem e um ônibus escolar em Sobral, na área de sertão localizada no noroeste do Ceará. Quando o ônibus atravessava a linha ferroviária, o trem passou e houve a colisão. 21 de junho de 2005-Israel Um choque entre um trem e um caminhão perto de Kyriat Gat e do porto de Ashdod, no sul de Israel,deixou sete mortos e 180 feridos. Dois vagões de um trem de passageiros procedente de Haifa chegaram a descarrilar, devido ao impacto da batida. 10 de setembro de 2002- Índia Um trem de luxo, com destino a Nova Delhi, escorregou numa ponte no Estado de Bihar,e deixou 69 mortos.