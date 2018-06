Vendaval deixa 12 bairros sem luz e mata uma pessoa no Rio

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu, com a queda de uma árvore, e pelo menos 12 bairros do Rio ficaram sem energia nesta quinta-feira, 9, em razão de mais um vendaval que atingiu a capital fluminense a partir do final da tarde. Dezenas de árvores caíram em toda a cidade, sendo esse o principal motivo da interrupção na distribuição de energia.

O passageiro de uma Kombi branca, identificado como Albertino Capistrano Filho, de aproximadamente 50 anos, morreu, à noite, após uma árvore de grande porte cair sobre três veículos, entre eles a Kombi, na avenida Epitácio Pessoa, próximo ao Parque da Catacumba, região da Lagoa, na zona sul. O motorista ficou ferido e foi levado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea.

Às 4h30 desta sexta-feira, 10, inúmeras ruas e avenidas de oito bairros ainda sofriam com a falta de luz. Os bairros ainda com problemas na distribuição de energia são: Campo Grande, Santa Cruz, Pedra de Guaratiba, Barra da Tijuca e Freguesia, na zona oeste; Leme, na zona sul; Alto da Boa Vista, na zona norte, e Jardim Guanabara, na Ilha do Governador.

Outros quatro bairros, Lagoa, Jardim Botânico, São Conrado, na zona sul, e Penha, na zona norte, também ficaram sem luz. Nestas regiões, a distribuição de energia já foi restabelecida.