Vendedora de joalheria morre após ser baleada em shopping do Rio

RIO - A vendedora Silvia Maria da Costa, de 49 anos, foi morta em um assalto à joalheria em que trabalhava. O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira, 2, no Tijuca Off Shopping, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio. Baleada durante troca de tiros, ela chegou a ser socorrida no Hospital do Andaraí, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Segundo informações do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM), dois homens armados chegaram ao local em uma motocicleta. Dentro do centro de compras, anunciaram o assalto a funcionários da loja Monte Carlo Joias.

Testemunhas relatam que um segurança teria reagido ao assalto e houve troca de tiros. Um dos assaltantes também foi atingido, mas conseguiu fugir com o cúmplice.

O caso será apurado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.