Ventania no Rio provoca falta de energia em pelo menos três bairros

- A ventania que começou na manhã deste domingo no Rio provocou falta de luz em ruas de pelo menos três bairros da cidade, por causa de galhos que caíram sobre a fiação elétrica, segundo informou a assessoria de imprensa da Light.

Estão sem energia trechos de ruas do Alto da Boa Vista, do Méier, na zona norte, e de Campo Grande, na zona oeste. Alguns bairros do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, também ficaram sem luz.

A assessoria da Light informou que não há previsão de quando o fornecimento de energia será normalizado.