Vereador Daniel Martins é assaltado na zona sul do Rio

SÃO PAULO – O vereador Daniel Martins, do PDT, teve o veículo roubado na noite dessa sexta-feira, 20, no Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Os filhos do parlamentar estavam no veículo e presenciaram o crime. Os suspeitos foram perseguidos pela polícia e houve troca de tiros.

Segundo a Polícia Civil, cinco homens, incluindo um menor de idade, fecharam o carro de Daniel Martins na rua Laranjeiras, na zona sul da capital carioca. A família do parlamentar foi obrigada a deixar os bens dentro do veículo, que foi levado pelo grupo. Ninguém se feriu durante a ação criminosa.

Graças ao GPS do celular do parlamentar, os policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar foram capazes de rastrear a localização dos suspeitos. Um cerco foi montado entre as ruas Arnaldo Quintela e Passagem, no Botafogo. A perseguição terminou em troca de tiros. Um dos suspeitos morreu no local e outro foi levado ao hospital com ferimentos leves.

Os demais foram encaminhados para a 5º Delegacia de Polícia Civil do Rio, que está encarregada do caso.