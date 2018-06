Vereador é denunciado por coação de eleitores no Rio

O vereador Luiz Claudio de Oliveira (PSDC), o Claudinho da Academia, e o suposto líder do tráfico na Rocinha, Antonio Francisco Bonfim Lopes, conhecido como Nem, foram denunciados nesta sexta-feira, 29, por coação de eleitores durante as eleições de 2008, segundo o Ministério Público do Estado do Rio.

Em uma reunião realizada com moradores e comerciantes locais, Nem teria determinado que os cerca de 100 participantes votassem em Claudinho e divulgassem a respectiva candidatura. A denúncia foi enviada ao juiz da 211ª Zona Eleitoral, de acordo com o MP.

Segundo a denúncia, Claudinho da Academia "concorreu ativamente para a consecução do delito, pois se fez presente na mencionada reunião, escutando a intimidação feita pelo segundo denunciado, estando ciente de que este era o chefe do tráfico local, corroborando as ameaças, ao concordar ativamente com as mesmas, rindo e acenando com a cabeça afirmativamente ao escutar o ultimato proferido pelo segundo denunciado".

Segundo a Promotora de Justiça Isabella Pena Lucas, a reunião, realizada em julho, foi presenciada por dois cabos do Corpo de Bombeiros, que revelaram o que viram à Polícia Federal. Ao serem ouvidos por ela, eles confirmaram essa versão.