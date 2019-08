Viaduto cai sobre caminhão e deixa dois mortos no Rio

RIO - Duas pessoas morreram após parte de um viaduto cair sobre o caminhão onde estavam, na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., em Coelho Neto, na zona norte do Rio, na noite desta quarta-feira, 8. Até as 20h30 as vítimas continuavam presas nas ferragens. O Corpo de Bombeiros, no entanto, confirmou a morte delas.

Segundo as primeiras informações que chegaram aos Bombeiros, o caminhão teria se chocado com o viaduto, em um trecho em obras, o que teria provocado o desabamento. As vítimas são o motorista do veículo e seu ajudante.

O acidente aconteceu nas imediações do cruzamento com a Avenida Brasil, próximo à passarela 28. Segundo o Centro de Operações Rio, órgão da prefeitura do Rio, a avenida Pastor Martin Luther King Jr. foi totalmente interditada no sentido Inhaúma a partir das 19h55.