Vice-consulesa dos EUA é baleada em assalto na Rio-Santos

RIO - A vice-consulesa dos Estados Unidos, Stephanie Masland Bohlen, foi atingida por um tiro no pé, numa tentativa de roubo no quilômetro 489 da Rodovia Rio Santos (BR-101), na altura de Angra dos Reis, na Região Sul Fluminense.

Ela estava com o marido, Jace Joseph Salas, em um Fiat Palio, quando foi abordada por criminosos, por volta das 21h dessa quinta-feira, 23. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência na via, o homem não foi ferido.

Stephanie foi levada para o Hospital Geral de Japuíba, em Angra e, depois, transferida para o Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio, lá passará por uma cirurgia nesta sexta-feira, 24. As investigações sobre o caso estão sob responsabilidade da 166ª Delegacia de Polícia, em Angra dos Reis.

Em agosto desse ano, uma turista inglesa também foi baleada em Angra dos Reis, na mesma via. Eloise Dixon foi atingida ao entrar por engano em uma favela do município.

Ela estava indo do Rio para Paraty junto com o marido e seus três filhos, pela Rodovia Rio-Santos (BR-101), quando foi atingida. A família entrou na comunidade Água Santa após entenderem errado uma orientação sobre o trajeto.