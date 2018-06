Vice-prefeito do Rio, Fernando Mac Dowell, sofre infarto e é internado em estado grave

RIO DE JANEIRO - O vice-prefeito do Rio de Janeiro, Fernando Mac Dowell, de 74 anos, está internado em estado grave após sofrer um infarto no último domingo, 16. Mac Dowell foi submetido a uma angioplastia de emergência no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, na zona oeste.

Em nota, o prefeito Marcelo Crivella diz acompanhar a evolução do quadro de saúde de seu vice e "pede ao povo do Rio de Janeiro que se una a ele em orações".

Até janeiro, Mac Dowell acumulava o cargo de vice-prefeito com o de secretario de transportes, quando foi substituído por Rubens Teixeira.