Vice-presidente da União da Ilha é assassinado no Rio

O vice-presidente da escola de samba União da Ilha do Governador, Marcelo Vinhaes, foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira, 6, no Rio de Janeiro. Segundo nota oficial da agremiação, Marcelo foi morto na esquina da avenida Paranapuã com a rua Pio Dutra, no bairro Freguesia, na Ilha do Governador.

“Estamos todos perplexos com o episódio que chocou todos os segmentos da escola. Ao longo do dia voltaremos a nos manifestar. A União da Ilha do Governador está de luto”, diz o comunicado da escola.

Confira a seguir a publicação da escola.

No Carnaval 2020, a União da Ilha, junto com Estácio de Sá, foi rebaixada para a Série A, a segunda divisão das escolas de samba do Rio.