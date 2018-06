Vigilância Sanitária do Rio interdita restaurantes na Lapa

SÃO PAULO - Uma blitz da Vigilância Sanitária do Rio interditou um restaurante e intimou outro a fazer obras de adequação nesta segunda-feira, 11.

O Lanchonete e Bar Peixe da Lapa foi interditado por falta de higiene e por vender alimentos impróprios para consumo. O restaurante recebeu dois autos de infração e foi intimado a fazer limpeza geral e organizar as dependências.

No local foram inutilizados 19 quilos de linguiça, frango, carne bovina e peixes. A Lanchonete só poderá reabrir se cumprir todas as determinações dos técnicos.

O bar Garotinha da Lapa foi multado por falta de higiene na manipulação dos alimentos. O bar recebeu intimação para realizar melhorias no espaço físico.

A ação foi da Secretaria de Saúde e Defesa Civil em parceria com a Subprefeitura do Centro. As informações são da Prefeitura do Rio.