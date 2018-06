Vilarejo no Rio está sendo invadido pelo mar

O vilarejo de Atafona, no Rio, está perdendo a briga contra o mar. A praia vem sendo engolida pelas ondas que estão destruindo casas e expulsando moradores que vivem na orla. Assista ao vídeo sobre o vilarejo Os ventos e as ondas são tão fortes que 180 construções próximas à praia já desapareceram e o farol teve de ser transferido duas vezes para dentro da cidade nos últimos 30 anos. O vilarejo, que até os anos 50 atraía vários moradores para a costa, hoje tem apenas uma dezena de casas ainda de pé perto da areia. Na opinião de especialistas, o aquecimento global é o grande causador do problema. Pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) estão investigando o que acontecerá com Atafona se as temperaturas e o nível do mar continuarem subindo.