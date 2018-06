Vítima de assalto reage e mata suspeito na zona norte do Rio de Janeiro

RIO - Um homem suspeito de praticar assalto na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, foi morto pela própria vítima do crime na noite desta segunda-feira, 25, na esquina entre as Ruas Campos Sales e Mariz e Barros. De acordo com informações do 4º Batalhão de Polícia Militar, em São Cristovão, o corpo foi encontrado por agentes durante patrulhamento.

Segundo testemunhas, dois homens em uma moto estavam praticando roubos no local e uma das vítimas reagiu e baleou um dos bandidos. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios (DH).