Vítima de roubo de bicicleta reconhece adolescente apreendido

RIO - No dia 30 de abril deste ano, por volta de 16h, um fotógrafo de 53 anos, morador de Botafogo, pedalava no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio, quando foi surpreendido por dois jovens, que anunciaram um assalto e levaram sua bicicleta. Vinte e dois dias depois, nesta sexta-feira, 22, a vítima compareceu à Delegacia de Homicídios e reconheceu como um dos assaltantes o adolescente de 16 anos que, de acordo com a Polícia Civil, participou da morte do médico Jaime Gold, de 56 anos, na última terça-feira, 19.

O fotógrafo afirmou ter desconfiado a partir das imagens do menor divulgadas na imprensa, mesmo com o rosto escondido. "Eu percebi pela forma de andar", disse. Segundo ele, a ação foi semelhante: o adolescente e um outro rapaz andavam em uma só bicicleta, emparelharam com a bicicleta da vítima, um modelo comprado por R$ 1,3 mil em outubro do ano passado, e pediram que ele parasse.

"Eles emparelharam a bicicleta por trás e falaram 'para, para'", relatou. Para fugir dos assaltantes, a vítima saiu da ciclovia, foi para uma pista do Aterro do Flamengo e acabou atropelada por um ônibus. Os dois meninos, então, aproveitaram que o fotógrafo estava desorientado e levaram sua bicicleta. Pelo menos um deles estava armado com uma faca de cozinha, e acabou ferindo o homem em um dos dedos da mão direita.

Atendida no Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul, a vítima sofreu duas fraturas no rosto, embaixo do olho direito, o que deixou uma cicatriz. Com medo e sem poder fazer movimentos bruscos por causa do ferimento, o fotógrafo só voltou a caminhar pelo Aterro nesta quinta. "Não posso ter trepidação porque ficou fraturado. Ontem, uma pessoa pediu informação e eu fiquei sobressaltado".

"Ele ficou muito abalado, não está normal até hoje. Também não sabe como vai ficar o rosto, se vai fazer plástica", afirmou a mulher do fotógrafo, uma empresária de 57 anos. Ele prestou depoimento na tarde desta sexta-feira na Delegacia de Homicídios.

Bicicletas. A recuperação de 16 bicicletas por agentes da Delegacia de Homicídios em duas operações na quinta-feira, 21, sendo uma delas a que apreendeu o adolescente, gerou uma peregrinação de vítimas deste tipo de roubo à DH. Segundo policiais, ao menos 10 pessoas procuraram a unidade, presencialmente ou por telefone, depois da divulgação das imagens das bicicletas apreendidas.

Segundo investigadores, as comunidades de Manguinhos, onde o menor de idade morava, e Jacarezinho, ambas na zona norte, funcionam como um centro de receptação de bicicletas roubadas. Os modelos esportivos mais modernos e os importados são os procurados pelos assaltantes.

O suspeito de 16 anos contou informalmente a policiais que costumava roubar cinco bicicletas por mês. O jovem praticava os roubos em Ipanema, Leblon e Lagoa, bairros nobres da zona sul do Rio, de acordo com a Polícia Civil.