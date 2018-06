Vítimas de assalto são baleadas dentro de carro da polícia no Rio

RIO - Duas mulheres assaltadas no Grajaú (zona norte do Rio) na noite desta quarta-feira, 13, estavam sendo levadas por policiais até uma unidade onde registrariam a ocorrência quando foram alvejadas dentro da viatura policial. Elas foram socorridas e não correm risco de morte.

Marina Matoso Rangel, de 18 anos, e Daniela do Nascimento Rodrigues, de 21, haviam sido assaltadas enquanto caminhavam pela Rua Grajaú, por volta das 21h30. Elas avisaram a Polícia Militar e um dos acusados pelo crime foi detido nas imediações. As vítimas e o preso foram levados em carros separados para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho (zona norte), para registrar o flagrante.

Quando a viatura onde estavam as vítimas passou pela favela do Jacarezinho, na Avenida Dom Helder Câmara, a caminho da Cidade da Polícia, criminosos atiraram em direção ao veículo. Feridas, as duas mulheres foram encaminhadas ao Hospital Federal de Bonsucesso, na mesma região.

Marina foi atingida nas nádegas, em um dedo e de raspão na cabeça. Ela está internada em observação. Daniela, atingida nas duas mãos, foi submetida a cirurgia e recebeu alta nesta quinta-feira, 14. A viatura que transportava o homem preso não foi atingida.