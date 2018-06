Vitor Belfort apela por denúncias que solucionem o caso da irmã

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 10, o lutador Vítor Belfort apelou por denúncias que levem à solução do caso do desaparecimento de sua irmã Priscila Belfort. O atleta acredita que o desfecho do caso está próximo, após o depoimento da desempregada Elaine Paiva da Silva, de 27 anos, que contou ter assassinado a jovem, desaparecida desde 2004. Ex-namorado de Priscila Belfort pode ser chamado para depor Elaine disse à Polícia ter participado do assassinato da jovem, que teria sido motivado por uma dívida com traficantes de drogas. "Acredito que por trás das meias-verdades dela há uma grande verdade. Agora, se tudo for uma farsa, ela deve pagar por isso", declarou Belfort.