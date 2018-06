VLT e ônibus se chocam no Rio

Um ônibus e uma composição do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) se chocaram na noite desta sexta-feira, 29, no centro do Rio de Janeiro.

De acordo com testemunhas, o ônibus bateu contra o VLT após avançar o sinal vermelho. A composição teve a frente destruída no impacto, mas nenhum passageiro de ambos os veículos se feriu.

Esse é o primeiro acidente envolvendo o VLT, que começou a operar no início do mês de junho na cidade. Por volta das 17h30 desta sexta-feira, porém, uma interrupção na energia do sistema parou o sistema parcialmente durante cerca de meia hora.