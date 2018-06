Voo da Avianca é esvaziado no Rio por 'questão de segurança'

RIO - Um voo da companhia aérea Avianca, que ia para a Colômbia com 109 passageiros, foi evacuado por "questões de segurança", na manhã desta quinta-feira, 29, no Aeroporto Internacional do Galeão.

A RIOgaleão, concessionária que administra o aeroporto, informou que o voo 260 da Avianca passa por inspeção da Polícia Federal, "de acordo com protocolos internacionais de segurança". Porém, não informou o motivo do voo ter sido esvaziado.

"Todos os passageiros desembarcaram e aguardam em segurança no saguão do aeroporto. Mais informações sobre o caso devem ser esclarecidas com a Polícia Federal", informou.