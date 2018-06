Voo Rio-Paris decola novamente rumo à capital francesa

Priscila Trindade e Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Passadas quase 32 horas da primeira decolagem, ocorrida terça-feira, 13, no Aeroporto Internacional de Tom Jobim (Galeão), no Rio, decolou novamente, à 0h34 desta quinta-feira, 15, com destino à capital francesa, o voo 443 da Air France.

A aeronave deixou o solo carioca às 16h47 de anteontem e às 22h12, já próximo de Pernambuco, retornou para o Galeão. Segundo a companhia Air France, a aeronave fez meia-volta após problemas técnicos nos banheiros da aeronave.

O voo 443 havia sido remarcado para as 23h55 de quarta-feira, 14. "A Air France providenciou a restituição de bagagens, fornecimento de refeições e encaminhamentos (dos passageiros) para suas casas ou para hotéis", informou a companhia.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) enviou um ofício à Air France pedindo explicações sobre o ocorrido.