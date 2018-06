Voos no Galeão voltam a operar normalmente após atrasos A concessionária RIOgaleão, que administra o aeroporto internacional do Rio Tom Jobim, informou que os voos dessa sexta-feira, 20, já estão normalizados, depois de uma manhã e tarde tumultuadas. O número de voos atrasados chegou a 25, e isso foi motivado por obras que interditaram uma pista. Em nota, a concessionária explica que, "devido a um fluxo maior de aeronaves por conta de voos que iriam para Guarulhos e Congonhas e pousaram no Aeroporto Internacional Tom Jobim", as aeronaves estão aguardando um tempo longo no pátio para decolar. As manobras dos aviões para o Rio se deveram ao mau tempo em São Paulo.