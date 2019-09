Witzel acaba com incentivo para reduzir letalidade policial no Rio

RIO - O governador Wilson Witzel assinou decreto que acaba com incentivo à redução de mortes provocadas por policiais. O texto foi publicado nesta terça-feira, 24, no Diário Oficial do Rio, três dias após a morte de Ágatha Félix, garota de 8 anos atingida por um tiro de fuzil nas costas durante operação no Complexo do Alemão.

O decreto de Witzel altera o Sistema Integrado de Metas, criado em 2009, que prevê pagamento de bônus a policiais caso consigam reduzir uma série de indicadores de criminalidade do Estado. Entre as categorias para calcular as gratificações, está a letalidade violenta.

Na versão original, esse grupo era composto por indicadores de homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e auto de resistência (hoje, chamado de mortes decorrentes de intervenção de agentes do Estado). Com a alteração de agora, no entanto, o programa passa a desconsiderar as mortes em confrontos com a polícia.

Sob a gestão de Witzel, a polícia do Rio tem batido recorde de letalidade. Em julho, 194 pessoas foram mortas em ações do Estado, o maior número desde o início da série histórica, em 1998. A contar do início do ano, o número chega a 1.075.

Em 2019, até agosto, 1.249 pessoas foram mortas pela polícia nessa situação. No mesmo período de 2018, esse número foi de 723 - houve aumento de 72,7%, portanto.

Procurado pela reportagem, o governo do Estado não se pronunciou até as 13h20 sobre a mudança nas regras de bonificações a policiais.

Pais de Ágatha, Adegilson Félix e Vanessa Francisco Sales participaram nesta terça do programa Encontro, da TV Globo. "Governador, muda essa política de atirar, porque, como aconteceu com a minha família, pode acontecer com outras famílias também", disse Félix.

Na segunda, Witzel concedeu entrevista coletiva em que lamentou a morte da criança, mas culpou usuários de drogas e defendeu as operações realizadas por sua gestão. "É indecente usar caixão como palanque", declarou.