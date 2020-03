Witzel diz que montará hospital de campanha no Maracanã

LEIA TAMBÉM > Covas vai montar hospitais de campanha no Pacaembu e no Anhembi para atendimento de coronavírus

RIO - O governo do Estado do Rio de Janeiro vai montar um hospital de campanha no Estádio do Maracanã, na zona norte da capital fluminense, para atender pacientes infectados pelo novo coronavírus. A informação foi dada pelo governador Wilson Witzel em entrevista ao telejornal Bom Dia Rio, da Rede Globo. Outros três hospitais de campanha serão montados em três terrenos diferentes, afirmou o governador.

A Secretaria de Estado de Saúde informou que inaugurou nesta semana 180 novos leitos no Hospital Regional do Médio Paraíba Zilda Arns, em Volta Redonda. Outros 44 foram disponibilizados no Instituto Estadual do Cérebro (IEC), no centro da capital fluminense, e mais 75 devem estar prontos na próxima semana no Hospital Estadual Anchieta, no Caju, Zona Portuária da capital. O governo estadual espera chegar a 299 novos leitos até o próximo dia 30.

O Estado do Rio de Janeiro tem oito mortes por coronavírus e outros 370 casos confirmados, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde.

Em São Paulo, o estádio do Pacaembu será usado como hospital de campanha e terá 200 leitos. Em Brasília, a concessionária que administra o estádio Mané Garrincha se colocou à disposição do governo do Distrito Federal para que o local seja usado em ações de combate à doença.

De acordo com o boletim mais recente divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem 57 mortes por coronoavírus e outros 2.433 casos confirmados da doença.

