Witzel diz que vai melhorar Sapucaí para desfile de 2020

RIO DE JANEIRO - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que pretende suprir deficiências e falhas na estrutura dos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, para que, no ano que vem, a festa seja "muito melhor".

O desfile deste domingo começou com 45 minutos de atraso, por causa da chuva, que dificultou a chegada dos foliões. Em vez das 21h15, como programado, a Tijuca entrou na avenida às 22h. O problema, no entanto, não foi na Sapucaí, mas na cidade, por causa dos alagamentos e trânsito.

"Mesmo com chuva o povo não deixou de vir e isso demonstra o quanto que a gente tem que melhorar e prestigiar essa grande festa do Estado do Rio de Janeiro e o maior espetáculo da Terra. É um grande cartão postal para o nosso País e para o Rio de Janeiro. Estou comprometido com o carnaval", afirmou.