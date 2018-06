Zagallo é assaltado na zona oeste do Rio

RIO - O tetracampeão mundial Mário Jorge Lobo Zagallo, de 83 anos, foi assaltado nessa terça-feira, 25, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele estava no carro com o filho Mário César Zagallo quando um homem em uma moto bateu no vidro do veículo com uma arma e roubou o relógio de Mário César.

A ação durou poucos segundos. O assaltante estava com a placa da moto dobrada, segundo o filho do ex-técnico da seleção brasileira contou ao blog Ponta de Lança, do site Sportv. "Meu pai ficou trêmulo, com falta de ar, a pressão dele subiu. Durou uns 10 segundos, mas o suficiente para nos deixar muito nervosos", disse Mário César ao blog.

Por causa do susto, eles fariam o registro da ocorrência nesta quarta-feira, 26. A reportagem ainda não conseguiu contato com Mário César.