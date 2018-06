Zoológico do Rio terá tirolesa sobre jacarés

RIO - Fechado desde quinta-feira por falta de condições de receber o público, o Zoológico do Rio deverá ser reaberto pela iniciativa privada, de acordo com edital divulgado nesta terça-feira, 19, pela prefeitura. O projeto prevê até uma tirolesa de 14 metros de altura e com o mínimo de 60 metros de extensão que passará acima dos espaços ocupados por animais selvagens e o lago dos jacarés.

O edital sugere que haja até um mergulho dos visitantes no lago, protegidos por uma espécie de jaula transparente.

Apesar disso, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) negou nesta terça o pedido do governo municipal para a reabertura imediata.

A instituição informou que só vai autorizar a volta dos visitantes depois que as obras emergenciais estiverem finalizadas.

O anúncio do investimento de R$ 66,6 milhões pela empresa vencedora da concorrência não convenceu o Ibama e o Ministério Público Federal (MPF).