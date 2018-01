Buracos profundos viram ‘armadilhas’ para motoristas na Bela Vista

SÃO PAULO – Um dos buracos mais perigosos na região da Bela Vista está localizado na Rua José Tenáglia com a Rua São Vicente. Ao descer a ladeira é praticamente impossível avistar o tamanho da ‘cratera’ que pode estragar o veículo, assim como provocar um acidente.

“Ruas imundas e esburacadas. Cito principalmente a Rua Manoel Dutra, Rua 13 de Maio e Rua Conselheiro Carrão. Bares irregulares funcionam durante a madrugada”, criticou o morador Marcelo Meneses.

Na Rua 13 de Maio com a Rua Conselheiro Carrão, há vários buracos no asfalto. Alguns estão cobertos por sacos de lixo e sujeira.

“Um bairro tradicional deveria ser mais conservado”, reforçou Ana Aparecida.

A Prefeitura Regional Sé informa que realizou os serviços de tapa-buraco na região da Bela Vista, incluindo as ruas Santo Antônio, Conselheiro Carrão, Conselheiro Ramalho e São Vicente, nos dias 10, 11 e 31 de outubro.

No início deste mês, a regional Sé também realizou serviço de varrição e reforma nas bocas de lobo e galerias da Rua São Vicente. Em relação à Rua José Tenáglia, os serviços estão previstos para serem realizados até o dia 24 de novembro.

Barulho provocado por bares

“Ressaltamos que, para a ação ter maior eficácia, é importante que o reclamante informe o endereço completo do estabelecimento que está provocando o incômodo, o horário de maior incidência de barulho e o tipo da atividade exercida. Além disso, o denunciante deve se identificar fornecendo o nome completo, o endereço e o telefone, sendo estes dados pessoais mantidos sob sigilo”, finalizou a nota.

A prefeitura regional ressalta ainda que as ações de fiscalização são realizadas com frequência na região, inclusive com o recolhimento de mesas e cadeiras dispostas na calçada sem o Termo de Permissão de Uso (TPU), além do fechamento de bares com base na Lei da 1 hora.

“Vale lembrar que, visando garantir a segurança e o bem estar de comerciantes e população, a atual gestão municipal publicou no dia 26 de abril, uma portaria, que cria o Selo Bar Legal, para acelerar a regularização das licenças de funcionamento dos bares, entre outros benefícios, respeitando as determinações do PSIU (Programa de Silêncio Urbano)”, destacou o posicionamento.

A reportagem da Blitz Estadão também foi conferir relatos de moradores sobre o serviço de tapa-buracos na Rua Frei Caneca, nas proximidades da Rua Antônio Carlos. “O asfalto está todo remendado. Logo, os buracos reaparecem. Isso é ruim para o trânsito e para os pedestres que atravessam a via”, disse morador que preferiu não se identificar.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.