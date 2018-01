Semana Estado de Jornalismo será de 20 a 23 de outubro

Anote já em seu calendário. De 20 a 23 de outubro você tem encontro com os melhores jornalistas do mercado na Semana Estado de Jornalismo. E evento deste ano será especial, por comemorar a décima edição do Prêmio Santander Jovem Jornalista, realizado em parceria com a Semana Estado.

As palestras ocorrem das 14 às 17h30, na sede do Estadão, em São Paulo. Há, ainda, programação paralela opcional, com oficinas no período da manhã e visitas à redação no fim do dia. Podem participar alunos de faculdades de jornalismo de todo o País e as inscrições, limitadas, serão feitas com os coordenadores dos cursos, a partir de 28 de setembro. Programe-se e não perca essa oportunidade. Em breve, será divulgada a lista oficial de palestrantes. Mas uma coisa é certa: prepare-se para boas surpresas.

Quem participar dos quatro dias de palestras poderá concorrer ao 10º Prêmio Santander Jovem Jornalista – o tema para a reportagem será anunciado no primeiro dia da Semana Estado. Os autores dos seis melhores trabalhos recebem laptops e têm suas matérias publicadas no portal www.estadao.com.br. O grande vencedor, definido após etapa de entrevistas, verá sua reportagem também nas páginas do Estadão e ganhará bolsa para cursar um semestre letivo na Universidade de Navarra, na Espanha, com todas as despesas pagas.

Quer saber o que rolou no ano passado e a opinião dos participantes? Leia o resumo das palestras e o que disseram os universitários.

Acompanhe mais notícias sobre a Semana Estado de Jornalismo na página cursosestadodejornalismo, no Facebook.

Vencedor do ano passado, Ricardo Rosseto, aluno da Cásper Líbero, acaba de iniciar sua temporada de estudos na Espanha. Escolheu dar enfoque a jornalismo de dados, política, relações internacionais e gestão de projetos de comunicação. Ele foi recebido na faculdade por Ramón Salaverría, um dos principais especialistas em mídia digital do mundo. “Espero que o prêmio ainda possa trazer muitos brasileiros a Pamplona”, diz Rosseto. “Ter o Ramón como orientador é um privilégio para mim.”