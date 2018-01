Sertanejo inclusivo

“Todo artista tem de ir aonde o povo está”, canta Milton Nascimento em ‘Nos bailes da vida’. O ensinamento que Bituca transformou em música, há 35 anos, é atemporal. E, para a dupla sertaneja Cezzar & Rodolfo, a aproximação com o público deve contemplar todos os fãs e, com uso de todas as ferramentas que garantam esse acesso.

Recentemente, os artistas mineiros ganharam destaque pela publicação de seus vídeos com tradução para Língua Brasileira de Sinais. O trabalho é feito por Delmir Rildo Alves, especialista em Libras e que atua no setor de acessibilidade cultural.

“Não restringimos apenas à interpretação em Libras, também descrevemos as imagens para pessoas cegas. E incluímos audiodescrição nos vídeos”, diz o tradutor.

Alves afirma que a dupla tem recebido mensagens de pessoas surdas, familiares e de pessoas que estudam Libras, elogiando o trabalho. “É fundamental que artistas pensem na importância da acessibilidade”, destaca o especialista, que mantém uma página no Facebook sobre educação em Libras.