Bobinas de aço caem de caminhão e matam três em Minas

Três pessoas morreram em um acidente na Rodovia BR-251, em Salinas, no Norte de Minas, na noite deste sábado, 10, após bobinas de aço transportadas por um caminhão caírem na pista. Segundo denúncias, o motorista do veículo tipo bi-trem estaria fazendo zigue-zague e sob o efeito de drogas e álcool.

Da carroceria caíram as bobinas que atingiram dois carros, um deles uma caminhonete com três pessoas de uma mesma família que morreram no local. Outras dois ocupantes, pai e filha, foram internados. O motorista do outro automóvel atingido também ficou ferido e está no hospital. Após os equipamentos acertarem os carros, ambos foram parar em uma ribanceira.

+ Baile funk no Rio termina com mais de 70 pessoas no hospital

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A carreta, que tinha na cabine o motorista e a mulher dele, também acabou envolvida no acidente. O condutor sofreu vários ferimentos e perdeu dedos de uma das mãos. A polícia constatou que ele estava sob efeito de álcool. Já a mulher teve apenas escoriações e contou aos policiais rodoviários que o casal discutia no momento do desastre.

+ Fortaleza tem sete mortos em três ataques

O trabalho dos bombeiros no local durou cerca de quatro horas. Um inquérito será instaurado pela Polícia Civil para apurar o caso. Peritos estiveram na pista e colheram informações que ajudarão na investigação do acidente.