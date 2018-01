Vaca é encontrada em cima de árvore após cheia de rio no Paraná

CURITIBA - Uma vaca foi encontrada presa na copa de uma árvore após ter sido arrastada pela correnteza de um rio durante a cheia em Quedas do Iguaçu, uma das 124 cidades atingidas pelas fortes chuvas que caem no Paraná desde o fim de semana.

A Defesa Civil localizou o animal nesta segunda-feira, 9, depois que o rio que corta a região começou a baixar.

Até agora, 11 pessoas morreram no Estado por causa das chuvas (clique aqui para ler). Por causa da gravidade da situação, o governo estadual deve decretar estado de emergência em mais 50 municípios, para que as prefeituras possam comprar materiais de urgência com dispensa de licitação.